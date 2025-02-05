BİM, 28 Şubat 2025 tarihine kadar Dijitsu marka televizyonlarda büyük indirim fırsatları sunuyor. 2 yıl garanti avantajı ile satışa sunulan Dijitsu televizyonlar, yüksek kaliteli görüntü ve uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. 32 inç HD Ready TV’den, 65 inç Ultra HD Google TV’ye kadar geniş bir seçenek yelpazesi ile televizyon almayı düşünenler için ideal bir fırsat sunuluyor. Hem bütçenize hem de evinizin dekorasyonuna uygun televizyonu BİM’de bulabilirsiniz. Bu indirimleri kaçırmayın.

BİM'de kaçırılmayacak indirim fırsatları

32 inç HD ready TV: 3.975 TL

65 inç ultra HD google TV: 15.975 TL

50 inç ultra HD google TV: 10.900 TL