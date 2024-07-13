Turnuvanın sonuna geldik. Yarın İspanya ile İngiltere Berlin'de kozlarını paylaşacak. Normal şartlar altında, İspanya çok rahat kazanmalı. Normal şartlar altında diyorum, çünkü İngiltere buralara pek de normal şartlar altında gelmedi! 90+5'te oyunun son saniyeleri oynanırken taç atışından gelen gol, gerçekten büyük şanstı. İngiltere yine böyle şanslı olabilecek mi? İspanya skor avantajını aldığında,(ki alacaktır) ne yapacağı, belirleyici olacak. Eğer geriye çekilip, rakibi son bölgede, kalelerine yaslanarak karşılarlarsa ve İngiltere'ye baskı kurma şansı verirlerse,İngiltere skor bulabilir. Ama hiç böyle olacağını sanmıyorum. İspanya atmaya devam edecek ve maçı 2-3 farkla kazanacaktır diye düşünüyorum. Caine çok gayretli olacaktır. Bakalım birşeyleri değiştirebilecek mi?

Gelelim milli takım analizine.

Kaleciler: Kalecilerimiz tek cümle ile özetlenebilir. Sınıfta kaldılar! Mert'in Avusturya maçında son saniyelerde yaptığı kurtarış dışında, kaderimizi etkileyen bir performans yok. Ama yediğimiz gollerin 4-5 tanesini bu turnuvada hiçbir kaleci yemezdi.

Savunma: Turnuva öncesinde aklımdaki en büyük soru işareti savunma hattımızla ilgiliydi. Çağlar ve Ozan sakat. Merih de sezonu iyi geçirmemişti. Samet de öyle. Geriye bir Abdülkerim kalmıştı. Onu da ben ağır buluyordum. Avrupalı hücum oyuncularına yavaş kalır diyordum. Ama hiç te öyle olmadı. Genel olarak savunma hattı oyuncularımız iyi performans ortaya koydular. Bunda oynadığımız 3 stoperli sistem de etkiliydi. Kenardaki oyuncularımız Ferdi ve Mert Müldür ile top rakipteyken 5'li top bize geçince 3'lü oyunu ben çok sevdim. İyi de tatbik ettik. Turnuvadaki başarımızda Montella hocanın bu taktiği gözardı edilemez. Bundan sonra da bu taktikle devam edeceğimiz belli. Bu taktiğin yumuşak karnı kenarda oynayan oyunculara çok yük binmesidir. Ama bizde öyle 2 kanat oyuncusu var ki; Mert Müldür 2,diğer kanattaki Ferdi 3 kişilik oynuyor! Bu durum da bu sistemi bizim için avantajlı hale getiriyor.

Ön libero: Birçok takım ön libero kullanmazken, bizde ön libero vazgeçilmez bir mevki. Çünkü bu mevkii de dünyanın en iyi isimleri bizde denilebilir. Hakan Çalhanoğlu, Orkun ve Okay. Zor maçlarda iki ön libero bile oynayabiliriz. Çünkü buradaki oyuncularımız, oyun zekası, pas kalitesi ve öne kat edip oyunu açma konusunda gerçekten çok başarılılar.

Orta Saha ve Hücum Hattı: Dikkat ettiyseniz sadece 2 forma kaldı. Ön liberoyu sadece Hakan'a bırakırsak da 3...

Herhalde kadroda Arda Güler gibi bir yetenek varsa, hiçbir hoca onsuz 11 oluşturmaz! Cengiz iyileşip döndüğünde, Cengiz'in forması da bence tartışmaya açık değil. Geriye kaldı tek forma...

Bence bu forma da Enes'e gider. Neden derseniz, milli takımımız son derece kompakt bir takım. Mesafeleri dar tutarak oynamaya çalışıyoruz. Bu da önde basan, mücadele eden, pres yapan bir santrfor ister. Geriden gelen adamlara yol açan bir forvet ister. Bu da Enes'in oyun tanımına uyuyor. Bertuğ da böyle bir forvet.Ona da şans gelecektir. Kenan maalesef bu turnuvada ayağına gelen şansı çok kötü kullandı. Bundan çok daha iyisini yapmalıydı. Belki bundan sonra daha çok çalışır. Daha iyi maçlar çıkarır.

Montella kalır mı? Bence kalmalı. Bütün futbol doğrularını yaptı. Tabii ki hataları oldu. Hollanda Krallığı maçında oyuncu değiştirmekte geç kaldı. Ayrıca biz 2-1 kazandığımız Avusturya ve Çekya maçında da, Gürcistan maçında da gol yedik! İyi kötü tahmin ediyorduk Hollanda Krallığı maçında da gol yiyeceğimizi. O zaman oyun planımızı da mutlaka 2.golü bulmak üzere yapmalıydık.Olmadı. Portekiz maçında komple yanlış kadro ve yanlış oyuncu değişiklikleri vardı. Ama yine de şu aşamada daha doğru bir isim yok bizler için.

Acısıyla tatlısıyla bir turnuva daha geride kaldı. Bu turnuva Uefa'nın aldığı ırkçı kararla hatırlanacak! Merih olsaydı, yarı finale kalır mıydık? Fazla bir şey değişmezdi sanırım. Ama ırkçı Uefa yüzünden bunu asla bilemeyeceğiz! Milli takımımıza, Dünya Kupası elemelerinde başarılar diliyoruz...

Atatürk'ün kızları Olimpiyat kuralarını çekti. 4 gözle maçları bekliyoruz. Bu sefer hedef Olimpiyat altını!

Müthiş bir de yüzücümüz var. Hem ona hem de Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden bütün sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum.

Kaç madalya alırız? Yaşayıp göreceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla