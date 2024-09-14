Oyunun yaratıcı ismi Dong Nguyen olmadan geri dönecek olan oyun, "Flappy Bird Vakfı" tarafından yeni bir proje ile tekar yerini alacak.

Oyun dünyasında büyük bir fenomen haline gelen Flappy Bird’ün bu yeni geri dönüşü, ardında soru işaretleri ve eleştirilerle birlikte geliyor. Peki, bu yeni Flappy Bird projesi tam olarak nedir ve nasıl bir geri dönüşe hazırlanıyor? İşte detaylar…

Flappy Bird’ün geçmişi: Aniden gelen şöhret ve sonrası

Flappy Bird, 2014'te mobil oyun dünyasını kasıp kavurdu ve Vietnamlı yapımcı Dong Nguyen’e kısa sürede büyük bir şöhret kazandırdı. Ancak bu ani başarı, Nguyen için fazlasıyla bunaltıcıydı. Oyunun bağımlılık yapıcı yapısı nedeniyle duyduğu suçluluk hissi ve yoğun ilgi karşısında, oyunu mobil mağazalardan kaldırdı. Şubat 2014'te Flappy Bird, şöhretinin zirvesinde aniden kayboldu.

Flappy Bird Vakfı nedir?

On yıl aradan sonra Flappy Bird geri dönüyor, ancak bu kez Nguyen’in onayı veya katılımı olmadan. Kendilerini "Flappy Bird Vakfı" olarak adlandıran bir grup, Flappy Bird markasını taşıyarak oyunu yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fragmanda oyunun orijinal sarı kuşu geri dönerken, yeni oyun modları ve oynanabilir karakterler gibi çeşitli yeniliklerin de yer alacağı görülüyor.

Yaratıcısız bir geri dönüş: Hukuki ve etik tartışmalar

Nguyen, projeye dahil edilmedi ve haklarını da satmış değil. Flappy Bird Vakfı, oyunun ticari markasını Gametech Holdings LLC’den devralarak bu yeniden lansmanı gerçekleştirdi. Ancak bu durum, Nguyen’in geçmişteki açıklamalarına dayandırılarak yapılmış bir satın alma ve oyunun bu yeni versiyonu üzerinde yaratıcısının kontrolü bulunmuyor. Bu da hayranlar arasında karmaşık duygular yaratıyor.

Yeni Flappy Bird ne sunuyor?

Flappy Bird’ün yeni sürümü, klasik "borulara çarpmama" mantığını korurken, yeni haritalar, hikaye modları ve rekabetçi çevrimiçi oyun modları gibi özellikler ekleniyor. Ayrıca, "Flappy Bird Rivals" adında 99 oyuncunun karşı karşıya geleceği bir çevrimiçi mod da yer alacak. Ancak bu yeni sürüm, eleştirilerden de kaçamadı. Özellikle uygulama içi satın alımların oyunun yeni modeliyle entegre edilmesi bazı hayranları rahatsız ediyor.

Piou Piou vs. Cactus bağlantısı

Flappy Bird'ün orijinal sürümüyle ilgili geçmişteki intihal iddiaları da bu yeni projede gündeme geliyor. "Piou Piou vs. Cactus" adlı bir oyunun yaratıcısının, Flappy Bird Vakfı'na dahil olduğu belirtiliyor. Geçmişte Nguyen, bu oyunla ilgili benzerlikler nedeniyle eleştirilmiş ve bazı yorumculara göre, davalardan kaçınmak amacıyla Flappy Bird’ü yayından kaldırmıştı.

Geri dönüş başarılı olacak mı?

Flappy Bird’ün bu yeni sürümü, markanın mirasını yaşatmaya çalışan hayranlar tarafından yeniden diriltildi. Ancak yaratıcısının dışarıda bırakılması ve oyuna yapılan yeni eklemeler, projeye dair soru işaretleri oluşturuyor. Zaman gösterecek olsa da, bu geri dönüşün Flappy Bird'ün eski şöhretine ulaşıp ulaşamayacağı büyük bir merak konusu.