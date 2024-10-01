Blizzard Entertainment’ın Overwatch, Warcraft ve Diablo gibi büyük markalarına dayanan Netflix dizileri yapma planları iptal oldu. Bloomberg muhabiri Jason Schreier, Reddit'teki bir soru-cevap etkinliğinde, bu projelerin Activision Blizzard ve Netflix arasında yaşanan yasal sorunlar nedeniyle rafa kalktığını açıkladı.

Yasal sorunlar dizilerin iptalini getirmiş

Schreier’in paylaştığı bilgilere göre, Activision Blizzard, Netflix'e Aralık 2020’de dava açmıştı. Şirket, Netflix’i yöneticilerinden birini kendi bünyesine katmaya çalışmakla suçlamış ve bu durumu Kaliforniya istihdam yasasını ihlal olarak değerlendirmişti. Bu yasal süreç sonucunda Overwatch, Warcraft ve Diablo dizilerine yönelik anlaşmalar bozulmuş oldu.

Schreier, Blizzard’ın bu üç büyük fikri mülkünü Netflix dizilerine uyarlamayı hedeflediğini, hatta Diablo dizisinin animasyon türünde olacağının bile konuşulduğunu belirtti. Ancak, yaşanan yasal sorunlar nedeniyle bu projeler iptal edildi.

Blizzard hayranları bu dizileri görme hayalini şimdilik ertelemek zorunda kalacak. Schreier, bu projelerin şu an için Netflix üzerinden hayata geçmeyeceğini vurgularken, gelecekte başka platformlarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda net bir bilgi bulunmadığını söyledi.