Oyun dünyasının tanınan isimlerinden Jason Schreier, bir podcast'te yaptığı açıklamada Guerrilla Games'in sıradaki projesinin Horizon Online olacağını duyurdu. Horizon serisi ile büyük başarı yakalayan Guerrilla Games’in bu yeni oyunu, çevrimiçi bir deneyim sunacak. Ancak merakla beklenen Horizon 3 şimdilik ufukta görünmüyor.

Sıradaki oyun servis oyunu olacak

Schreier, Sony’nin güncel PlayStation stratejisi doğrultusunda canlı hizmet oyunlara ağırlık verdiğini belirtti ve Horizon Online'ın bu odağın bir parçası olduğunu söyledi. Canlı hizmet oyunlarının Sony'nin öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade eden gazeteci, bu değişimin birçok oyunun geliştirme sürecini etkilediğine dikkat çekti. Schreier, Guerrilla Games’in bir sonraki adımının Horizon Online olduğunu vurgularken, Horizon 3'ün şimdilik uzakta olduğunu belirtti.

Ayrıca Schreier, Xbox’ın dağınık stratejisini eleştirdi ve şirketin uzun vadeli planlar konusunda tutarsız olduğunu ifade etti. Xbox’ın son zamanlarda donanım ve özel oyun çıkışlarıyla ilgili sorunlar yaşadığını da dile getiren gazeteci, şirketin sürekli değişen planlarının sektörde soru işaretleri yarattığını söyledi.

Öte yandan Horizon serisi, 31 Ekim 2024’te Horizon Zero Dawn Remastered ile PlayStation 5 ve PC platformlarında geri dönmeye hazırlanıyor. Horizon hayranları ise şimdilik Horizon 3’ü beklerken Horizon Online deneyimiyle yetinmek zorunda kalacak.