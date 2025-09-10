TFF 1. Lig’de son iki maçını kazanarak 8 puanla milli araya giren Bodrum Futbol Kulübü, 5. haftada evinde oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasına galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Teknik Direktör Burhan Eşer, rakiplerini analiz ederek takımının bu mücadeleye tam konsantrasyonla çıkacağını söyledi.

“Tehlikeli bir eakip, ciddi hazırlanıyoruz”

Burhan Eşer, Adana Demirspor’un köklü bir camia olduğunu vurgulayarak, “Aldığı skorlar kimseyi aldatmasın. Çok iyi gençleri var, mücadeleci bir takım. Biz ciddi hazırlanıp bütün enerji ve konsantrasyonumuzla sahada olacağız” dedi.

Okita’nın durumuyla ilgili olarak ise Eşer, “1-2 gün içinde bazı kararlar alacağız ve Okita ile görüşeceğiz. Eğer bizimle olmak isterse görüşmelerden sonra karara varacağız” ifadelerini kullandı.

Oyuncuların hedefi Süper Lig

Tecrübeli oyuncu Omar İmeri, Süper Lig hedeflerini şöyle anlattı:

“Geçen sene takım Süper Lig’deydi, talihsiz şekilde 1. Lig’e düştü. Bu lig bize tanıdık geliyor, üçüncü sıradayız. Maç maç kendimizi geliştirip hocamızın direktifleriyle galibiyetlerle Süper Lig’e çıkmayı hedefliyoruz.”

Genç oyuncu Emirhan Arkutcu ise, “Kendimi geliştirmek ve yüksek kulüplere gitmek istiyorum. Takım bu sezon çok iyi, inşallah şampiyon olacağız. Oynamak istiyorum, gole veya asiste bakmıyorum” dedi.