Av yasağının 1 Eylül’de sona ermesiyle denize açılan Ege balıkçıları, sezona verimli bir başlangıç yaptı. Ağlar dolu çekilirken, tezgahlara çeşitlilik ve uygun fiyatlar yansıdı.

Geçen yıla kıyasla sezonun daha verimli başladığını belirten balıkçılar, vatandaşların da memnun olduğunu söyledi. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sezonun ilk 10 gününde güçlü bir tablonun ortaya çıktığını ifade etti.

Çakan, “Geçen yıl İzmir su ürünleri halinde 55 bin ton balık satıldı. Bu yıl ilk 10 günde 5 bin tonluk satış gerçekleşti. Deniz suyu sıcaklığı 27-28 dereceye kadar çıktı, endişeliydik ama çok iyi bir avcılık dönemi başladı. Havaların soğumasıyla balık bolluğu daha da artacak” dedi.

Havra Sokağı’nda balıkçılık yapan Murat Aslan, özellikle hamsi ve sardalyanın bol olduğunu, fiyatların da vatandaşın alabileceği seviyede olduğunu söyledi. Balıkçı İzzettin Yedikardeş ise bolluğun fiyatları uygun tuttuğunu ve sezonun geçen yıla göre iyi başladığını dile getirdi.

Vatandaşlardan İlhami Songör, “Haftada iki defa balık tüketmeye çalışıyoruz. Fiyatlar da kaliteye göre uygun” şeklinde konuştu.