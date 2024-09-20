Bodrum FK, Hatayspor'u Taulant Seferi'nin 27. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Hatayspor ise bu sezon galibiyetle tanışamadı.

Deplasmanda tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Bodrum ekibi, İsmet Taşdemir'in teknik direktörlüğünde çıktığı maçta 1-0'lık skorla galibiyeti elde etti. Taulant Seferi'nin 27. dakikada attığı gol, konuk ekibi öne geçirirken maçın geri kalanında da Bodrum FK skoru korumayı başardı.

İlk yarıda kritik gol

Mücadeleye hızlı başlayan Bodrum FK, 27. dakikada Hatayspor savunmasına baskı yaparak Seferi'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Hatayspor kalecisi Sousa, bu pozisyonda yapabileceği fazla bir şey olmadı ve konuk ekip avantajı yakaladı.

Hatayspor aradığı fırsatı bulamadı

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Hatayspor ataklar geliştirmeye çalıştı. 61. dakikada Fernandes'in sağ çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Sousa'da kaldı. Hatayspor, bu pozisyon da dahil olmak üzere net fırsatlar bulmasına rağmen Bodrum FK savunmasını aşmayı başaramadı.

Aboubakar ilk 11'de şans buldu

Hatayspor'un Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında 59. dakikada oyuna dahil olmuştu. Bu kez Bodrum FK karşılaşmasında Rıza Çalımbay tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ancak golle buluşamadı.

Hatayspor, bu mağlubiyetle birlikte ligdeki galibiyet hasretini devam ettirirken, Bodrum FK ise 3 puanı alarak rahat bir nefes aldı. Hatayspor, 7. haftayı BAY geçerken, Bodrum FK önümüzdeki hafta Adana Demirspor'u konuk edecek.