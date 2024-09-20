Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, Mehmetçik Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil aniden alev aldı. Olay, Feridun Dağdeviren'e ait 27 YA 595 plakalı Toyota marka aracın elektrik kontağından çıkan yangın sonucu gerçekleştiği iddia edildi. Çevredeki vatandaşların fark ettiği yangın, itfaiye ekiplerine bildirilerek kısa sürede müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri anında müdahale etti

Yangını gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangının şiddeti nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Neyse ki olay sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

İncelemeler başlatıldı

Yangının kesin nedeni henüz belirlenemese de, ilk değerlendirmelere göre elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Olayla ilgili incelemeler devam ederken, yetkililer yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.