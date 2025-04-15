Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 2019 yılında hakkında işlem başlatılan ve yıkım kararı verilen yapıyla ilgili süren hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme, yapı sahibinin tüm itirazlarını reddetti ve alınan yapı kayıt belgesinin usulsüz olduğu gerekçesiyle iptal edildiğini bildirdi.

Resmi tebligat sonrası müdahale gerçekleşti

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından yapı sahibine tahliye tebligatı yapıldı. Ancak tahliye işlemi gönüllü olarak gerçekleştirilmedi. Bunun üzerine Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü koordinasyonunda, Bodrum Belediyesi ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek zorunlu tahliye ve yıkım işlemi başlatıldı.

Yıkım süreci devam ediyor

Ekiplerin müdahalesiyle yapı tahliye edildikten sonra yıkım çalışmaları başlatıldı. Bodrum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, yıkım işlemlerinin birkaç gün sürebileceği belirtildi.

Kaçak yapılarla mücadele sürüyor

Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının iş birliğiyle kaçak yapı, ruhsatsız iskele ve ruhsat eklerine aykırı inşaatlarla mücadele kapsamında yıkım çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.