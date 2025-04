İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğiyle düzenlenen “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İş Birliği Protokolü Lansman Toplantısı”, DEÜ Sabancı Kültür Sarayı’nda gerçekleştirildi. “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” başlıklı panel programını da kapsayan etkinlikte, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik atılacak ortak adımlar ele alındı.

Programa; İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Gökberk Sunal, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Melih Keleş, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, DEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Caner Çavdar, Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan ve başkanlığını yürüttüğü Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Komisyonu üyeleri, İl Teknik Kurulu temsilcileri, İzmir Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ve öğrenciler katıldılar.

Toplantıda, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik bilimsel, akademik ve uygulamalı çalışmalar için DEÜ ile İzmir Valiliği arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülecek faaliyetlerin planlaması ve yol haritasının yanı sıra; diğer paydaş kurumların çalışmaları ve planlamaları ile 15-21 Mayıs 2025 Aile Haftası kapsamında ve yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler de değerlendirildi. DEÜ Özel 75. Yıl İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan koronun müzik dinletisi ve “Ailenin DEÜ’sü” isimli video gösterimi ile başlayan programda açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

“Sürece hızla dahil olduk”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz konuşmasında, Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara bilimsel katkı sunmaktan ve sürecin bir paydaşı olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesinin ardından İzmir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalara Üniversite olarak hızlı şekilde dahil olduklarını belirten Rektör Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Dokuz Eylül Üniversitesi olarak sürecin başından itibaren bu protokolün bir paydaşı olmaktan mutluluk duyduk. Bilimsel bilgimizi, kurumsal tecrübemizi ve toplumsal sorumluluğumuzu birleştirerek aileyi destekleyecek adımlar atıyoruz. İzmir Valiliğimizin öncülüğünde, bilimsel katkılarımızla politika ve hizmetleri daha etkin kılmak, eğitim, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürütmek üzere önemli bir iş birliği kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesinin ardından, Sayın Valimizin tensipleriyle bu sürece katkı sunmak üzere iş birliği hazırlıklarına derhal başladık. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın koordinasyonunda, Valiliğimiz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile akademisyenlerimizin katkılarıyla hazırlanan protokolü kısa süre önce imzaladık. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak milletimize ve devletimize hizmet sunmak bizim için ayrı bir sorumluluk. Çalışmalarda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum.”

“Aile kurumu toplum düzenini tehdit edecek noktada”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ise konuşmasında, ailenin Türk toplumunun temel taşı olduğunu vurgulayarak, bu kurumun her geçen gün yıprandığını ve korunması gerektiğini ifade etti. Vali Elban şöyle konuştu: “Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı Aile Yılı ilan edildi. Anayasamızda da yer alan aile, Türk toplumunun temelidir. Aileyle ilgili sorunlar, erozyonlar yaşanıyor; yapıtaşlarında dağılmalar var. Aile kurumu her geçen gün biraz daha yıpranıyor ve bu durum toplum düzenimizi tehdit ediyor. Hükümetimiz bu gidişatın farkına vardı ve bu nedenle Aile Yılı ilan edildi. Ailenin öneminin her platformda yeniden vurgulanması, toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bu noktada bizlerle iş birliği yapan, sürece akademik yönde önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz Dokuz Eylül Üniversitesi’ne hassasiyetleri için teşekkür ediyorum.”

Panel gerçekleştirildi

Açılış konuşmaların ardından “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” başlıklı panel programı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın yaptığı panelde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Melih Keleş, Türkiye genelinde ve İzmir özelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Keleş, değişen toplumsal dinamiklerin aile yapısını etkilediğini, doğurganlık oranlarının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ciddi demografik riskler oluşturduğunu belirtti. Türkiye genelinde doğurganlık oranının 2,1’in altına düştüğünü, İzmir’de ise bu oranın 1,2 seviyelerine kadar gerilediğini kaydetti.

“Bilimsel altyapı sunacağız”

Panel moderatörü DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dilşen İnce Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak il bazında yürütülecek çalışmalara bilimsel destek vereceklerini belirterek, “Her türlü etkinliğin bilimsel altyapısını hazırlayacağız. Faaliyetlerimizi beş ana başlıkta topladık ve bu başlıklar altında İl Müdürlüğümüzle birlikte seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve çeşitli programlar düzenleyeceğiz. Ayrıca Kurumumuz bünyesinde Aile Enstitüsü kurulmasını da oldukça önemsiyoruz. Rektörümüzün desteğiyle bu merkezi de en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yağmur Soylu ise İzmir Valiliği ve DEÜ arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda Üniversite tarafından gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili bir bilgilendirme sunumu yaptı.