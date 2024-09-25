Bodrum’da Korkutan Yangın Alevler Atölyeden Ormana Sıçradı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir yat mobilyası atölyesinde çıkan yangın, hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 2 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındı.

Bodrum’un Kumbahçe Mahallesi İçmeler mevkiinde, tersaneler bölgesinde yer alan bir yat mobilya atölyesinde gece saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek, atölye çevresindeki ormanlık alana da sıçradı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Alevler 2 saatte söndürüldü

Yangının büyümesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. Ancak yangın, hem atölyede hem de çevredeki ormanlık alanda büyük çapta hasara neden oldu.

Yangının sebebi araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.