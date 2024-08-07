Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'ndaki su miktarının kritik seviyeye inmesi nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Bodrum’a su iletimi kesildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, su krizini aşmak için yeni projelerin devreye alınacağını açıkladı.

Mumcular Barajı’nda tehlike çanları çalıyor

Bodrum'un içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı, 19 bin 40 metreküp su tutma kapasitesine sahip. Ancak, son yıllarda yaşanan kuraklık, artan su tüketimi ve iklim değişikliği nedeniyle barajdaki su miktarı ölü hacme ulaştı. Bu durum, Bodrum ve çevresindeki yerleşim birimlerinde su kesintilerine neden olacak.

Su seviyesi kritik seviyede

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Mumcular Barajı’ndaki su seviyesinin kritik seviyeye düşmesi nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Son yıllarda yaşanan kuraklık ve iklim değişikliklerinin etkisiyle su kaynaklarımızda önemli kayıplar yaşanmıştır. Bodrum Yarımadası'na içme suyu sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Mumcular Barajı'nın ölü hacim seviyesine düşmesi nedeniyle DSİ Genel Müdürlüğü, Bodrum'a su iletimini durdurmak zorunda kalmıştır” denildi.

Su kesintileri başlayacak

Bodrum'un bazı mahallelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanacağı açıklandı. Yokuşbaşı, Kumbahçe, Umurça ve Cevatşakir mahallelerinde 20 saat; Çarşı, Türkkuyusu, Yeniköy, Eskiçeşme, Gümbet, Cumhuriyet ve Tepecik mahallelerinde ise 16 saat su kesintisi uygulanacak.

Yeni projelerle çözüm arayışı

Mumcular Barajı’ndaki su seviyesi ölü hacme ulaşınca, Muğla Büyükşehir Belediyesi alternatif su kaynakları üzerinde çalışmalar başlattı. Geyik Barajı'ndan Mumcular Barajı'na su takviyesi yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde Geyik Barajı'ndan su alınacak şekilde düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Tasarruf çağrısı

Belediye yetkilileri, su sıkıntısının aşılabilmesi için vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı. Özellikle bu zor dönemde suyun dikkatli ve bilinçli bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sisteme dahil edilmesi ve ilave projelerle Bodrum’un su sorununun çözülmesi adına çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Belediye, su krizini çözmek ve Bodrum Yarımadası’nda sürdürülebilir bir su yönetimi sağlamak amacıyla yeni projeleri hızla hayata geçirmeyi planlıyor. Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki su sıkıntısının sona ermesi ve vatandaşların rahat bir nefes alması hedefleniyor.