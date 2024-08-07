Haber Ekspres gazetesi'nden Turgay Kılıç ve Selin Birlik'in özel haberine göre, Bornova Karacaoğlan Mahallesinde doğalgaz firması olarak 16 yıl faaliyet gösteren ve Türkiye'de birçok il ve ilçedeki meskenlere doğalgaz hattı çeken Elit Mühendislik firması, İzmir Şubesi'ndeki işçileri kapının önüne koydu. Firma konkordato ilan etmesinin ardından işçilerin ödemeleri askıda kaldı. 5 gündür firmanın depo kapısı önünde toplanan işçiler, 6 aydır maaşlarının eksik yatırıldığını iddia ederek 5 Ağustos Pazartesi gününde işsiz kaldıklarını öğreniyor. Gazetemize konuşan işçiler, "Çöp poşeti gibi kapının önüne konulduk" diyerek sitem etti.

Ortakların kavgası

Mağdur edilen bir diğer işçi, "Firmanın çalışanları olarak İzmir Şubesinde görevli satış destek, organizasyon, taşeron işçiler olarak şirket ortaklarının aralarında süren bir buçuk yıllık sorunlar bize de yansıdı. 6 aydır yaptığımız tüm işlerin yüzde 90 ödemelerini peşin aldık. Bizler müşterilerle peşin çalışmıyroduk, ama şirket yetkililerinin zoruyla bu işlemi yapmaya zorlandık. İş bitmeden ve iş bitimi gününde tüm ödemelerin alınması isteniyordu. Peşin çalışmayan personeller için işsiz bırakma ve maaş vermemekle tehdit edildik. Bizler asgari ücretle güç bela geçinmeye çalışan işçileriz. Her ay maaşmımızı eksik alırken son 4 aydır yemek paramızı da alamaz hale geldik. Bunun yanında yaptığımız satışlardan elde ettiğimiz primlerimizi de alamadık. Depomuzda mal yokken bir anda depomuza mal yığıldı. Bu malları bizden satılması istendi" dedi.

Mağdur işçiler depodaki ürünleri koruyor

Şirket yetkililerine de ulaşamadıklarını belirten işçi sözcüsü, ayrıca diğer il ve ilçelerdeki depoların boşaltıldıklarını iddia ederek "Bizler, yetkililere hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Ödemelerini yapıp doğalgaz tesisinden faydalanamayan müşteriler de bizler gibi mağdur. Bizler öğlen vakti toplanıyoruz, bir fikir alışverişi yapmak adına ve bu mağduriyetimizi gidermek için ama firmanın iki ortağı birbirini polise şikayet ediyor. Bir ortak, polisi firmaya çağırıyor, 'Çalışanlar firmayı yağmalıyor' diye; polisler geldiğinde biz sigortalı çalışanları kapının önüne koymaya çalışıyor. Kadın ve erkek arkadaşlarımız üç gündür burada nöbetteler. Bu firmanın İzmir şubesinde yaklaşık 400 çalışanı var. Burada nöbette olmamızın bir diğer sebebi ise gece vakti bir firmanın depo önüne gelip de mallarını almasına karşı duruyoruz. Bizler, aslında firmanın mallarını koruyoruz. Diğer il ve ilçelerdeki şubelerin malları depolardan çıkarıldı ve sadece İzmir'deki depolar dolu" şeklinde konuştu.

Firmadan konkordato çıkışı

Firmanın yetkilisinin kardeşinin de mağdur olduğunu ifade eden işçiler, "Firma patronunun kardeşi burada. Kendisinin de dolandırıldığını ve mağdur olduğunu söylüyor" demesinin ardından patronun kardeşi Muhammet Duman, ise "Şirketin iki ortağından birinin kardeşiyim aynı zamanda şirkette satın alma işlerini yapıyorum. Herkes gibi ben de alacaklıyım. Ben de hakkımı almak için gelebilirdim ama batmış bir firma var burada. Bu batmış firmadan ne alabilirim? En azından arkadaşlarla birlikteyim. Ben de 1 buçuk milyar lira zarardayım. Buradaki arkadaşlardan daha fazla alacaklıyım. Arkadaşlarla görüşmeleri yapıp ne kadar ücret almaları gerektiğini kalem kalem işleyip ilgili yetkililere bildirmeye kalksam da arkadaşlar beni onaylamadı" dedi.

Şirket batmış

Muhammet Duman, mağdur olan arkadaşlarının yanında olduğunu belirterek "Ben burada ağabeyimin yanında çalışıyorum ve ben de mağdur olan biriyim. Bu şirketten ekmek yiyorum. Bu şirket iki ortaklı bir şirket. Kimse diğer ortağı aramıyor sadece İzmir'deki patronu arıyor. Burada yüzde 50'lik ikili ortak var. Borçlar ikiye bölünerek ödenmeli. Tek bir patronun üzerinden değil. Bu firmanın ağabeyimin olması hiçbir şeyi değiştirmez. Sonuç itibarıyla bu şirket batmış. Şayet şirket gerekeni yapmıyorsa herkesin alacaklarını hesaplamak istedim, arkadaşlara da bildirdim. Kimse de benimle muhatap olmak istemedi" şeklinde konuştu.

Maaşa karşılık kombi teklifi

Şirket tarafından mağdur edilen bir diğer işçi, "Bazı ustaların alacaklarını da belirli sayıda kombi verilerek ücret talebinden caymaları istendi. Bu telefon konuşmalarında ise bir hanımefendiye 'Hakkımız ne olacak?' diye sorudğumuzda ise 'Ne hakkı?' şeklinde cevaplar aldık. Dün akşam saatlerinde herhangi bir firma gelerek usulsüz bir şekilde verdikleri malı belgesiz ve evraksız almaya çalıştılar. Üstelik firma yetkilileri, bizlere irsaliyesiz mal çıkarılmaması gerektiğini söylerken başka bir firma gece vakti gelip depo önünde mal kaçırmaya çalıştı. Bizler ise 200 kişi mağdur olacağına bir kişi yansın diyerek kimsenin de hakkını yedirmeyeceğiz. Kimsenin kötü niyeti yok ve yağmalanacak bir dükkanımız da kalmadı. Ki burada Elit Mühendislik diye bir firma da kalmadı. Hakkımız verilene kadar da burada bekleyeceğiz" sözlerini sarf etti.