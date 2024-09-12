Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında şişme botla Yunan adalarına geçmeye çalışan iki kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Olay, düzensiz göçmenlerin bulunduğu ve yardım talep edilen ihbarının ardından gelişti.

Olayın detayları

Bodrum açıklarında denizde düzensiz göçmenlerin olduğu ve yardım çağrısı yapıldığı bilgisinin alınmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı (KB-35) bölgeye hareket etti. Ekipler, şişme bot üzerinde kürek çekerek yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan iki kişiyi tespit etti.

Yasal işlemler başlatıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, şişme bot içerisindeki bir kişiyi başarılı bir şekilde kurtardı. Diğer şahıs ise, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışırken yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan kişi ise gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler için ilgili mercilere teslim edildi.