Bolu'nun Karaçayır Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde meydana gelen kazada, T.A. yönetimindeki 14 BL 488 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak demir elektrik direğine çarptı.

Kazanın ardından kamyonet önce orta refüje atladı, ardından kayarak direğe çarparak durabildi. Kamyonet sürücüsü T.A. kazayı yara almadan atlatırken, yolcu konumunda bulunan H.A.Ö. (16) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. H.A.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, devrilen elektrik direği SEDAŞ ekipleri tarafından yerinden kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.