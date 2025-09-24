Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde yaşanan teknik arıza, yargı süreçlerini durma noktasına getirdi. Ödeme ekranının çökmesi nedeniyle dava açma ve icra takibi yapılamazken, avukatlar 3 gündür ciddi sorunlarla karşı karşıya.

Ödeme ekranı çöktü

UYAP sistemine erişim sağlanmasına rağmen ödeme ekranındaki hata nedeniyle harç, masraf ve puldan oluşan giderler ödenemiyor. Bu durum dava açılmasını ve icra takibi başlatılmasını engelliyor.

Hangi ödemeler yapılamıyor?

Arızadan dolayı;

Delil avansı,

Gider avansı,

İstinaf avansı,

Temyiz avansı,

Teminat bedeli,

Bilirkişi ücreti,

Keşif yolluğu

gibi kalemlerde de işlem yapılamıyor.

Hak kayıpları endişesi

Sorunun 3 gündür devam etmesi, tarafların hak kaybı yaşamasına yol açıyor. Süreli işlemlerin yapılamaması nedeniyle çok sayıda dava ve takip dosyasında mağduriyet oluştu.

Resmi açıklama yapılmadı

Krizin giderek büyümesine rağmen Adalet Bakanlığı veya ilgili birimlerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Avukatlar, teknik sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor.