Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli branşlarda 456 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, büro personelinden mühendise, programcıdan güvenlik görevlisine kadar birçok pozisyonda alım yapılacak.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, toplamda 456 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şu şekilde:

Çözümleyici Sistem Programcısı: 14 kişi

Programcı: 13 kişi

Mütercim-Tercüman: 3 kişi

Mühendis: 22 kişi

Büro Personeli: 128 kişi

Destek Personeli: 202 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 28 kişi

Tekniker: 46 kişi

Başvuru süreci ve şartlar

Adayların başvurularını 16-27 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvurular yalnızca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılacak. Platforma ulaşmak için Kariyer Kapısı bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Giriş sınavı tarihi ve detaylar

Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar için giriş sınavı, 17 Şubat-7 Mart 2025 tarihleri arasında, Ankara’da sözlü mülakat usulüyle gerçekleştirilecek. Sınav ile ilgili detaylı bilgilendirme, adayların iletişim adreslerine gönderilecek ve Bakanlık resmi web sitesinden duyurulacak.

Kimler başvurabilir?

Başvuru koşulları pozisyonlara göre değişiklik göstermekle birlikte, adayların genel şartları sağlaması gerekiyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Pozisyon bazında özel şartlar, ilana ait detaylı dokümanda belirtilmiştir.