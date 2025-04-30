Bornova Belediyesi’nin dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik Kent Bostanı projesi, üretimi desteklerken sosyal dayanışmayı da artırıyor. Fide dikimi Başkan Eşki’nin katılımıyla yapıldı.

Bornova Belediyesi’nin dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik hayata geçirdiği Kent Bostanı projesi kapsamında yazlık sebzeler toprakla buluştu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin katıldığı fide dikim etkinliğinde 38 kadın, kendilerine ayrılan alanlarda tarımsal üretime başladı.

Üretimle güçlenen kadınlar dayanışmayı büyütüyor

İlki Pınarbaşı Mahallesi’nde oluşturulan Kent Bostanı’nda her biri 25 metrekarelik alanda üretim yapan kadınlar, domates, biber, patlıcan ve Bornova Kınalı Bamyası fidelerini toprakla buluşturdu. Kadınlar yaz boyunca haftada iki gün bostanlarını ziyaret ederek, dikimden sulamaya, çapadan hasada kadar tüm üretim sürecini Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ziraat mühendisleri eşliğinde gerçekleştirecek.

Başkan Eşki: “Kadınlarımız ürettikçe bornova güçlenecek”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Toprağa dokunan ellerde umut büyür. Kadınlarımızın ürettiği sağlıklı ürünler evlerde çocuklarına güvenle sunulacak. Bu projeyle sadece bostan değil, Bornova’da dayanışma ve birlikte üretim kültürünü de büyütüyoruz. Üreten kadın güçlüdür, güçlü kadın ise toplumu dönüştürür,” ifadelerini kullandı.

Hem üretim öğreniyor hem sosyalleşiyorlar

Kent Bostanı projesi, kadınların tarımsal bilgi kazanmasını sağlarken, farklı mahallelerden gelen katılımcılar arasında sosyal bağların kurulmasına da olanak tanıyor. Üretim süreci boyunca hem ekonomik katkı hem de sosyal dayanışma artıyor.