İzmir’in Konak ilçesinde polisten kaçan ve 42 hırsızlık suçundan 30 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Z.K., takip sonucu yakalandı.

İzmir Konak'ta aranan şüpheli hızla yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde, devriye gezen polis ekipleri şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak, şüpheli "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheliyi takibe alarak başarılı bir operasyonla yakaladı.

42 hırsızlık suçundan aranıyordu

Yapılan kimlik kontrolü sırasında, şüphelinin Z.K. olduğu ve 42 ayrı hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Ayrıca, Z.K.'nın hakkında 30 yıl 4 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Z.K. cezaevine teslim edilmek üzere yetkililere teslim edilecek.