Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda gerçekleştirilen bazı işlemlerle ilgili "piyasa dolandırıcılığı" ve "manipülasyon" şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturmada 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma 3 şehirde eş zamanlı yürütüldü

Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin İstanbul’un yanı sıra Ankara ve Şanlıurfa’da oldukları tespit edildi. Savcılığın delillere dayalı talimatı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

Suçlama: örgüt kurmak ve piyasayı dolandırmak

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüphelinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu öğrenildi. Yetkililer, şüphelilerin Borsa İstanbul’daki hisse senedi alım-satım işlemleri üzerinden yatırımcıları yanıltıcı hareketlerde bulunduğunu değerlendiriyor.

Deliller ışığında gözaltılar devam edebilir

Elde edilen veriler doğrultusunda operasyonun derinleşebileceği ve halen gözaltına alınamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Güvenlik birimleri, zanlılara ait dijital materyaller ve evraklara da el koydu.