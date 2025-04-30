Borsa İstanbul A.Ş., 30 Nisan 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Endeks Şirketlerinde Değişiklik başlığıyla dört hissenin BIST Halka Arz Endeksi'nden çıkarıldığını duyurdu.

Açıklamada, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.18. maddesi doğrultusunda işlem gören bir şirketin, halka arzdan sonra geçen 25. ayın ilk işlem günü itibarıyla endeksten çıkarıldığı hatırlatıldı.

2 Mayıs 2025'te yürürlüğe girecek

Borsa İstanbul tarafından alınan karara göre, 2 Mayıs 2025 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şirketlerin payları, XHARZ - BIST Halka Arz Endeksi kapsamından çıkarılacak:

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR)

Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO)

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOPOL)

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD)

Bu değişiklikle birlikte söz konusu şirketlerin hisseleri, endeks bazlı yatırım fonlarında artık yer almayacak.

Kural ne diyor?

BIST Halka Arz Endeksi kapsamında işlem gören şirketlerin, borsada işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 25 ay boyunca endekste kaldıkları ve bu sürenin dolmasının ardından otomatik olarak çıkarıldıkları belirtiliyor.

Bu uygulama, yatırımcıların halka arz edilen şirketlerin ilk dönem performanslarını izleyebilmesi amacıyla geliştirilmişti.

Endeks değişikliği tablosu

Pay Adı Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi Europower Enerji (EUPWR) XHARZ 02/05/2025 Graintürk Holding (GRTHO) XHARZ 02/05/2025 Koza Polyester (KOPOL) XHARZ 02/05/2025 CVK Maden (CVKMD) XHARZ 02/05/2025