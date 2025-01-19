Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Seranova Seramik iflas etti. Ünlü şirketin iflas kararı, Umpaş Holding tarafından açıklandı.

Seranova Seramik, Borsa İstanbul’da işlem gören Umpaş Holding’in bağlı şirketiydi. 2000 yılından beri üretim yapan Seranova Seramik’in iflasına karar verildiği duyuruldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama

Umpaş Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin iflasına karar verildiğini belirtti. Ayrıca, dava kapsamında alınan tedbirlerin kaldırıldığı ve şirketin iflas sürecine girdiği ifade edildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seranova Seramik’in Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülen konkordato davasında mahkeme, dosya kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırılmasına ve şirketin iflasına karar vermiştir.

Ancak karar HMK'nun 345. maddesi uyarınca 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yolunun açık olduğuna karar verilmiştir."

İstinaf yoluna başvurulacak

İflas kararına itiraz edecek olan Umpaş Holding, istinaf yolunun açık olduğunu belirtti. Şirketin bu hakkı kullanarak bir üst mahkemeye başvuracağı bildirildi.

Üretim süreci sona eriyor

Seranova Seramik, 2000 yılından beri seramik üretimi yapıyordu. Uzun yıllar sektörde faaliyet gösteren şirketin iflas kararı, büyük bir şaşkınlık yarattı.