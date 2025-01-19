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Diyarbakır'da zincirleme kaza: Üç araç tarlaya uçtu

Diyarbakır'da zincirleme kaza: Üç araç tarlaya uçtu

Kaza nedeniyle bölgede kısmi trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yetkililer, bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülerin alternatif yolları tercih etmelerini veya trafiği dikkatli şekilde takip etmelerini önerdi.

Kaza, Sarnıç alt geçidine gelmeden sol şeritte gerçekleşti. Ekipler, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve kazaya karışan araçları yol dışına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Akçay Caddesi Merkez yönü Sarnıç alt geçidine yakın bir noktada sol şeritte meydana gelen trafik kazası , bölgede yoğunluğa neden oldu. Güvenlik ekipleri olay yerinde çalışmalara devam ediyor.

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