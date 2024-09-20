Küresel petrol piyasalarında Brent petrol fiyatları, Çin ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ve ABD ekonomisindeki belirsizliklerle birlikte düşüş eğilimini sürdürüyor. Brent petrol, 74,78 dolara gerilerken, Batı Texas türü ham petrol fiyatı da 70,89 dolardan işlem görüyor.

1. Çin'in ekonomisindeki durgunluk petrol talebini zayıflatıyor

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin’de ekonomik durgunluk sinyalleri, küresel petrol talebinde endişelere yol açtı. Özellikle Çin’in ithalat verilerinin beklenenin altında gelmesi, ülkenin petrol talebinin ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetmesine neden oldu. Çin’de elektrikli araç satışlarının artması da petrole olan talebin azalacağına işaret ediyor.

Anahtar göstergeler:

İthalat düşüşü: 2000 yılından bu yana ilk kez Çin’in petrol ithalatında yıllık bazda azalma gözlemlendi.

Elektrikli araç satışları: Elektrikli araçların yükselişi, petrole olan talebi daha da baskı altına alıyor.

2. ABD ekonomik verileri ve petrol üzerindeki baskılar

ABD ekonomisine dair belirsizlikler de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ağustos ayında açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve imalat sektörünün daralması, ABD’de ekonomik büyüme endişelerine yol açıyor. Bu gelişmeler, petrol talebini olumsuz etkileyerek fiyatların gerilemesine neden oluyor.

ABD verileri:

Tarım Dışı İstihdam: Ağustosta 142 bin kişi artış, beklentilerin altında kaldı.

İmalat Sektörü: 7 aydır devam eden daralma, ekonomik durgunluğun sinyali olarak görülüyor.

3. OPEC+ Grubunun Arz Stratejisi ve Piyasa Tepkileri

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri, petrol üretiminde kesintilere devam ediyor. Ancak, talepteki yavaşlamaya rağmen, arz artışına gidilebileceği beklentisi fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu durumun petrol piyasasındaki dengeyi bozabileceği konusunda uyarıyor.

OPEC+ kararları:

Üretim kesintileri: OPEC+ grubu, petrol üretim kesintilerini uzatmaya devam ediyor.

Arz artışı beklentileri: Küresel piyasalarda arzın artacağı beklentisi fiyatların yönünü etkiliyor.

4. Petrol fiyatlarının geleceği: Teknik analiz

Uzmanlar, Brent petrol için teknik analizde 75,77 ile 76,61 dolar aralığını direnç bölgesi olarak değerlendirirken, 73,50 ile 72,07 dolar aralığını ise destek bölgesi olarak izliyor. Piyasa hareketleri, küresel ekonomik gelişmeler ve arz-talep dengesine göre şekillenecek.