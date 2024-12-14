Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla bir gününü anlatan sosyal medya filmi hazırladı. Film, sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar süren bir hizmet maratonunu gözler önüne serdi ve izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Şeffaf yönetim anlayışını göstermek istedi

Başkan Duman, “Buca için hizmet ederken, vatandaşlarımızın neler yaptığımızı görmelerini istedik. Güne nasıl başlıyoruz, sahada nasıl çalışıyoruz, halkımızın bizlere yaklaşımı nasıl? Bunları göstermek istedik” dedi. Duman, Bucalılara her zaman şeffaf olacaklarının sözünü verdi.

Filmde neler var?

Film, Başkan Görkem Duman’ın evden çıkışıyla başlıyor ve belediye binasından ayrılmasıyla sona eriyor. Gün boyu süren mesai boyunca Başkan Duman’ın makamındaki çalışmalarına, belediye yemekhanesinde kuyruğa girmesine ve mahalle ziyaretlerine kadar birçok kesit yer alıyor. Film, Buca halkının Belediye Başkanına daha yakın hissetmesini sağlarken, yönetimde şeffaflık anlayışını pekiştiriyor.