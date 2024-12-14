Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı kararı nedeniyle Ulusal Meclis'te yapılan azil oylamasında görevden alındı. Yoon’un, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmesi büyük tepki çekmişti. Muhalefet partileri, bu kararın anayasa ve yasalara aykırı olduğunu belirterek, başkanın azledilmesi için meclise yeni bir önerge sundu.

204 vekil azil için oy kullandı

Bugün toplanan Güney Kore Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada, 204 vekil Yoon'un görevden alınması yönünde oy kullandı. Ana muhalefetteki Demokratik Parti ve beş küçük muhalefet partisinin hazırladığı önerge, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasayı ihlal ettiğini ve bu nedenle görevden alınması gerektiğini savundu. Ayrıca önergede, Yoon'un sıkıyönetim birliklerine milletvekillerini tutuklama emri verdiği iddialarına da yer verildi.

60 gün içinde yeni başkan seçilecek

Yoon’un azledilmesiyle birlikte Güney Kore yasaları gereği 60 gün içinde yeni bir devlet başkanının seçilmesi gerekiyor. Bu süreç, devlet başkanının istifası durumunda da uygulanıyor. Yoon, 3 Aralık gecesi yaptığı ulusal konuşmada muhalefeti "hükümetin işlevini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı" amaçladığını iddia etmişti. Ancak muhalefet partileri, bu kararın demokratik süreçleri tehdit ettiğini savunarak karara karşı çıktı. Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetimin kaldırılması yönünde verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiş ve karar hükümsüz hale getirilmişti. Yoon, gelen baskılar üzerine Bakanlar Kurulu onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini açıklamıştı.