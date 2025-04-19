Buca Belediyesi, Zeki & Metin Amfi Tiyatro'yu yenileyerek sanatseverlere yeni bir sanat dönemi sunmaya hazırlanıyor. Başkan Duman, "Buca’da sanatla nefes alacağız" dedi.

Buca'da Yeni Sanat Dönemi: Zeki-Metin Amfi Tiyatro Perde Açmaya Hazırlanıyor

Buca Belediyesi, Kaynaklar’daki Gölet Tesisleri bünyesindeki amfi tiyatroyu yenileyerek Zeki & Metin Amfi Tiyatro olarak yeniden sanatseverlere sunuyor. Bu yenileme ile birlikte 3 bin 500 kişilik amfi tiyatro, tiyatro ve konser gösterimlerinden film gösterimlerine kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Buca'da sanatla nefes alınacak yeni bir dönem

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, amfi tiyatronun yenilenen yüzü hakkında yaptığı açıklamada, “Buca’da sanatla nefes alacağımız yeni bir dönem başlıyor. Sanatla buluşmanın gücünden faydalanacağız ve burada yerli ve yabancı oyunların yanı sıra, değerli sanatçıların konserleri ve film gösterimleri düzenleyeceğiz” dedi.

Başkan Duman, Zeki & Metin Amfi Tiyatro’nun Buca için çok önemli bir adım olduğunu belirterek, sanatseverlerin heyecanla beklediği ilk eserin sahneleneceği günü sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Tiyatro her detayıyla modernleştirildi

Zeki & Metin Amfi Tiyatro’nun yenileme çalışmaları, binanın giriş kapılarından sahne alanlarına, oturma düzeninden bekleme alanlarına kadar her detayda modernleştirildi. Aydınlatma, ses ve ışık sistemleri ise en son teknolojiyle güncellenerek daha fonksiyonel hale getirildi.

"Buca'da yeni bir dönem başlıyor"

Belediye Başkanı Görkem Duman, “Sanatın halkla buluşmasında tüm yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünün bilinciyle hareket ederek en güzel eserlerin burada sanatseverlere sunulmasını sağlayacağız. Buca’da sanata ev sahipliği yapan çok fazla sahnemiz maalesef yok. Bu anlamda Zeki & Metin Amfi Tiyatro, Buca’da sanatla iç içe geçen yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Çok heyecanlıyız. Sahnelenecek ilk eseri burada sanatseverlerle birlikte izlemek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.