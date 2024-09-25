Buca Belediyesi, ilçede çarpık yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla kaçak yapıları yıkmaya ve bu alanları yeni yaşam alanlarına dönüştürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Laleli Mahallesi’nde 399 ve 397 sokak arasında kalan kaçak binaları yıkan belediye, bu alanı çocuk oyun sokağı ve yeşil alan olarak yeniden düzenledi. Yapılan çalışma ile bölge sakinlerine modern ve kullanışlı bir alan kazandırıldı. Çocuk oyun sokağında motorlu taşıt trafiğine kapalı güvenli bir alan oluşturulurken, alanın bir kısmı ulaşım için yol olarak değerlendirildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Laleli Mahallesi’ne giderek vatandaşlarla buluştu.

Sosyal Medyadan Gelen Talep Hızla Hayata Geçirildi

Projenin başlangıcını sosyal medyadan gelen taleplerin tetiklediğini belirten Başkan Görkem Duman, “Göreve başladığımız günden bu yana katılımcı yönetim anlayışını benimsedik. Vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda Laleli Mahallesi’nde bu projeyi başlattık ve kısa sürede tamamladık. Bu tarz çalışmalarla Buca’nın tüm mahallelerine dokunacağız,” dedi. Duman, çocuk oyun alanlarının ilçede büyük bir ihtiyaç olduğunu ve Buca’daki 47 mahallede benzer projeler gerçekleştireceklerini açıkladı.

Mahalle Muhtarından Teşekkür

Laleli Mahallesi Muhtarı Hatice Durulu ise mahalle sakinleri adına Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’a teşekkür ederek, “Bu çalışma mahallemizde yaşayan çocuklarımız için çok heyecan verici oldu. Hem çocuklarımız hem de biz yetişkinler yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduk. Başta Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz,” şeklinde konuştu.

Geleneksel Oyunlarla Dolu 'Çocuk Oyun Sokağı'

Çocuk Oyun Sokağı’nda, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak seksek, zıplama, dans oyunu ve yerden yüksek gibi geleneksel oyunlar zemine işlendi. Çizimlerin esnek bırakıldığı alanda çocuklar, kendi oyunlarını da yaratma imkanı buluyor. Mahalle sakinleri, bu düzenlemeden büyük memnuniyet duyduklarını ve çocuklar için güvenli bir alanın oluşturulmasından dolayı Başkan Görkem Duman’a teşekkür ettiklerini ifade etti.