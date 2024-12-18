Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan iş birliği protokolü ile geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirmek üzere seçilen 7 pilot üniversiteden biri oldu. Bu protokol, DEÜ’nün turizm alanındaki çalışmalarını daha da güçlendirerek öğrencilerine staj, istihdam ve dil eğitimi gibi önemli fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Turizm alanında güçlü iş birliği

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, protokolle ilgili yaptığı açıklamada, DEÜ’nün İzmir’in en büyük şehir üniversitesinden biri olduğunu ve turizm alanında önemli çalışmalar yaptığını belirtti. "Ege’nin incisi İzmir’de bulunup da turizm projelerinde yer almamak düşünülemez," diyen Yılmaz, turizm fakültesi, işletme fakültesi ve meslek yüksekokullarıyla sektör için nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda büyük bir misyon üstlendiklerini söyledi.

Öğrencilere staj ve istihdam fırsatları

İmzalanan protokolün, sektöre entegre edilmiş bir eğitim modeli sunduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin staj ve istihdam olanaklarının artacağına dikkat çekti. "Öğrencilerimiz, okul sırasında sektör profesyonelleriyle tanışma ve iş dünyasında aktif rol alma fırsatı yakalıyor," diyen Yılmaz, DEÜ’nün sektördeki en yüksek istihdam oranlarına sahip üniversitelerden biri olduğunu belirtti.

Dil eğitimi ve uluslararası fırsatlar

Rektör Yılmaz, protokol ile öğrencilere İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dil eğitimini de zorunlu hale getirdiklerini belirtti. "DEÜ olarak öğrencilerimizi sektöre en donanımlı şekilde hazırlıyoruz," diyen Yılmaz, akademik takviminin turizm sektörüne uyumlu bir şekilde düzenlendiğini ve öğrencilerin okul dönemi dışında da aktif olarak sektöre katıldığını vurguladı.

Geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirecek

Protokol ile DEÜ, turizm sektörüne yönelik projeleri sunma, küresel trendleri öğrenme ve ulusal ile uluslararası fuarlara katılma imkanları sunarak öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Yılmaz, DEÜ’nün hedefinin, öğrencilerine sektördeki en güncel bilgileri kazandırarak onları tam donanımlı bir şekilde sektöre kazandırmak olduğunu ifade etti.