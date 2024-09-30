TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup’ta sezona iyi bir başlangıç yapan Bucaspor 1928, Serik Belediyespor deplasmanında sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. İlk 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir performans sergileyen sarı-lacivertliler, Serik Belediyespor'a ikinci yarının başında yedikleri golle 1-0 mağlup oldu.

Maç boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Bucaspor 1928, deplasmandan eli boş dönerken, Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ve yollarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. Bucaspor 1928, bu yenilgiye rağmen üst sıralardaki mücadelesini sürdürüyor.