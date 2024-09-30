TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, evinde oynadığı maçta son saniyede gelen golle Beyoğlu Yeni Çarşıspor’u 3-2 mağlup etti. 90+10’uncu dakikada Kenan Fakılı'nın attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar, büyük sevinç yaşadı.

Maç öncesinde Bucaspor 1928 ve Karacabey Belediyespor’a karşı üst üste aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Somaspor, bu kritik galibiyetle nefes aldı. Teknik Direktör Erman Güraçar, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Maçta 2 kez geriye düşmemize ve son 10 dakikada 9 kişi kalmamıza rağmen pes etmedik. Son saniyeye kadar mücadele ederek hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bu galibiyet bizim için çıkış maçı olacak ve artık seri galibiyetler yakalamak istiyoruz" dedi.

Somaspor, bu galibiyetle ligde moral bulurken, önümüzdeki maçlar için umutlarını tazeledi.