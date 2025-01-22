Bucaspor 1928'de devre arası transfer döneminde hareketlilik devam ediyor. Daha önce golcüsü Sefa Yılmaz'la vedalaşan sarı-lacivertli ekip, bu kez sezon başında transfer ettiği Selahattin Seyhun ile yollarını ayırdı.

Bucaspor 1928 17 maçta 2 gol kaydetti

Çatalcaspor’dan transfer edilen 25 yaşındaki santrfor, Bucaspor 1928 formasıyla bu sezon 17 resmi maça çıktı ve toplam 718 dakika sahada kaldı. Selahattin, sarı-lacivertli ekip adına 2 gol kaydetti.

Ayrılık karşılıklı anlaşma ile gerçekleşti

Kulüp yönetimi ve oyuncunun karşılıklı anlaşmasıyla gerçekleşen ayrılık, Bucaspor 1928'de kısa süre içerisinde yaşanan ikinci transfer ayrılığı oldu. Takımın hücum hattında yeni düzenlemeler yapması bekleniyor.

Bucaspor'un hedefi Süper Lig

Sarı-lacivertliler, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki iddialı mücadelesine devam ederken, kadrosunda yapacağı değişikliklerle sezonun geri kalanında daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.