İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Metrosu'nun Fuar İzmir'e uzatılarak Gaziemir Metrosu’na dönüşeceğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ulaşımla ilgili projelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, Buca Metrosu’nun Fuar İzmir’e kadar uzatılması için proje hazırladıklarını, bu adımın hayata geçmesiyle hattın Gaziemir Metrosu’na dönüşeceğini söyledi. İzmir’de trafiği rahatlatacak pek çok altyapı çalışmasının da sürdüğünü belirtti.

Buca Metrosu Fuar İzmir’e uzatılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Metrosu'nun Fuar İzmir’e kadar uzatılması için proje hazırlandığını açıkladı. Projenin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından onaylanması halinde Buca Metrosu, Gaziemir Metrosu’na dönüşecek.

Tugay, “Toplu taşıma için en büyük projelerden biri Buca Metrosu. Son hızla da devam ediyor. Buca Metrosu’nu 9 Eylül Kampüsü’nün oradan Fuar İzmir’e kadar uzatmak konusunda proje hazırlıyoruz.” dedi.

İzmir’de trafiği rahatlatacak diğer projeler

Başkan Tugay, İzmir trafiğini rahatlatacak diğer projeler hakkında da bilgi verdi.

Öne çıkan çalışmalar şunlar:

Onat Tüneli : Buca’dan Otogar’a ulaşımı sağlayacak, bir yıl içinde açılması planlanıyor.

Dostluk Bulvarı : Karabağlar’da inşası süren bulvar 2 aya kadar hizmete girecek.

Sarnıç Üst Geçidi : Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde tamamlanan üst geçit haftaya açılacak.

Mürselpaşa Alt Geçidi : Gıda Çarşısı'nı Mürselpaşa Bulvarı’na bağlayacak, yapımı sürüyor.

Ege Mahallesi Köprülü Geçidi : Yeni köprü projesi planlandı.

Kemal Baysak Bulvarı Üst Geçidi : Mavişehir’e alternatif giriş sağlayacak, bir yıl içinde tamamlanacak.

Karşıyaka 1675 Sokak Projesi : Sokak boyunca ulaşım aksı genişletiliyor. Buca'da yeni sanat dönemi! Zeki-Metin Amfi Tiyatro perde açmaya hazırlanıyor

Fuar İzmir-Havaalanı Transit Yolu: Alternatif bir transit yol ve tünel çalışması yapılıyor.