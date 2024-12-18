Aydın’ın Buharkent ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldıktan 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada ticari araç ve motosikletin çarpışması sonucu 8 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Aydın Buharkent İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, 3 Aralık Salı akşam saatlerinde Aydın’ın Buharkent ilçesinde İstiklal Mahallesi Hulusi Alpan Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre, 01 AZK 278 plakalı ticari araç ile 09 AOL 101 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan ticari araç, önce park halindeki bir motosiklete ardından bir minibüse çarparak durabildi.

Sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı

Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Motosiklet sürücüsü, 16 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.