Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Burhaniye Şube Başkanı Murat Düzköy, Yönetim Kurulu Üyeleri Çelebi Öztürk ve Kadir Şehirli, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler’i makamında ziyaret ederek astsubayların yaşadığı sorunları gündeme taşıdı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, astsubayların özlük hakları ve karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Emekli astsubayların sorunları

Ziyaret sırasında, emekli astsubayların özlük hakları ve yaşam koşullarına dair çeşitli konular değerlendirildi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, astsubayların mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini belirtti. “Özlük haklarına taş koyulan ve her alanda mücadele etmek zorunda kalan emekli astsubaylarımızın her daim Burhaniye Belediyesi olarak yanındayız, el birliği ile bunun üstesinden gelecek ve her konuda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuşan Deveciler, astsubayların taleplerine duyarlı yaklaştıklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Deveciler'in bu samimi yaklaşımı, emekli astsubaylar tarafından memnuniyetle karşılandı. Ziyaret, astsubayların sorunlarının çözümü konusunda yerel yönetimlerin de sorumluluk alması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.