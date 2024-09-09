Burhaniye, düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında unutulmaz bir kutlama yaptı. Sabah başlayan resmi törenin ardından, akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikler, renkli gösteriler ve coşkulu performanslarla dolu dolu geçti.

Resmi tören ve kültür şöleni

Sabah saatlerinde başlayan resmi törenin ardından, akşam Cumhuriyet Meydanı'nda adeta bir kültür şöleni yaşandı. Burhaniye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Bulgaristan ve Romanya'dan gelen halk oyunları ekipleri, geleneksel dans gösterileri ile izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Uluslararası dans gösterileri ve plaket töreni

Etkinlikler, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna ve Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Erbalaban, Tamer Midilli ile Belediye Meclis Üyeleri Aşkıbirce Uzkurt, Esra Ersoy, Burak Filiz ve Muharrem Keskün'ün uluslararası dans ekiplerinin eğitimcilerine katkıları için ödüller ve plaketler sunduğu törenle başladı. Ardından, Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından sergilenen performans ve Bulgaristan ile Romanya'dan gelen dansçıların sahne şovları, izleyicileri büyüledi.

Romanya Belediye Başkanı ve yerel halk oyunları

Romanya-Siliștea Belediye Başkanı Mihai Soare’nin de katıldığı uluslararası dans gösterileri, Burhaniye Kent Konseyi Halk Oyunları Topluluğu'nun performansı ile sona erdi. Ekiplerin ilçeye gelmesinde emeği geçen Salih Önsoy ve Murat Erdem’e, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Ayten Tuna tarafından teşekkür hediyeleri takdim edildi.

Mod10 konseri ve coşku doruğa ulaştı

Dans gösterilerinin ardından, etkinlikler hız kesmeden Mod10 konseri ile devam etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesindeki MOD10 Gençlik Orkestrası, Umut Ayral şefliğinde Burhaniyelilere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. 8-18 yaş arasındaki genç yeteneklerin performansı büyük beğeni topladı.

Sanatçılara teşekkür ve hediyeler

Konserin ardından, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri sanatçılara teşekkürlerini sunarak hediyelerini takdim etti. Etkinlikler, kutlamalara katılan herkese keyifli ve unutulmaz anlar yaşattı.