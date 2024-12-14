Egeli Gazete'den Umut Toktaş'ın haberine göre, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Latife Hanım Köşkü’nün korunma statüsüne ilişkin tarihi bir hatayı ortaya çıkardı ve düzeltti. Atatürk’ün de bir dönem kaldığı bu tarihi köşk, daha önce sehven eksik olarak kaydedilen "1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" ifadesi yeni kararla yeniden tescil edildi.

Hata Resmi Gazete'de düzeltildi

Kurulun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, İzmir’in Konak ilçesindeki Latife Hanım Köşkü'nün bulunduğu parselin tescil fişine, köşkün korunma derecesine dair önemli bir ibarenin yanlışlıkla eklenmediği anlaşıldı. Bu eksiklik, kurulun aldığı yeni kararla düzeltilerek Latife Hanım Köşkü’nün etrafındaki parseller de koruma altına alındı.

Etrafındaki yapılar da koruma altına alındı

Yapılan incelemelerde, Latife Hanım Köşkü’nün bulunduğu alandaki diğer yapılarla birlikte değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. 6495 ada, 40 parselin yapı grubunun "1. Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tapuya işlenmesine karar verildi. Ayrıca, köşkün bulunduğu alanın çevresindeki bazı parsellerin de koruma kalkanına alındığı açıklandı. Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün yazısı ve uzman raporları doğrultusunda, bölgede farklı dönemlerde tescil edilen çok sayıda parselin korunma alanı bütüncül bir şekilde değerlendirildi.

Kurul ayrıca, Latife Hanım Köşkü çevresindeki bazı parsellerin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gereken taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığını belirterek, bu alanların tescil edilmesi için gerekli belgelerin hazırlanmasına karar verdi.