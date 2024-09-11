Bursa'da olayın ayrıntıları
Osmangazi ilçesinde, boşanma davası sonrası kızı Ayşe U.'nun eski damadı İlyas U. tarafından darbedildiğini gören Salim B., damadını bacaklarından vurdu.
Olayın gelişimi
Salim B., adliye otoparkında yaşanan olayı sonlandırmak amacıyla havaya ateş ettikten sonra damadının bacaklarına ateş açtı ve ardından kaçtı.
Savunma ve mahkeme kararı
Salim B., ifadesinde olayı kızının darbedilmesine tepki olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Mahkeme, adli tıp raporu ve haksız tahrik gerekçesiyle Salim B.'ye ev hapis cezası verdi.
Editör: Sezin Türkyılmaz