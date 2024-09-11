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Salim B., ifadesinde olayı kızının darbedilmesine tepki olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Mahkeme, adli tıp raporu ve haksız tahrik gerekçesiyle Salim B.'ye ev hapis cezası verdi.

Salim B., adliye otoparkında yaşanan olayı sonlandırmak amacıyla havaya ateş ettikten sonra damadının bacaklarına ateş açtı ve ardından kaçtı.

EGM: "Uygunsuz görüntüyle ilgili polis memuru açığa alındı"

EGM: "Uygunsuz görüntüyle ilgili polis memuru açığa alındı"

Osmangazi ilçesinde, boşanma davası sonrası kızı Ayşe U.'nun eski damadı İlyas U. tarafından darbedildiğini gören Salim B., damadını bacaklarından vurdu.

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