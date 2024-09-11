Bursa'da olayın ayrıntıları

Osmangazi ilçesinde, boşanma davası sonrası kızı Ayşe U.'nun eski damadı İlyas U. tarafından darbedildiğini gören Salim B., damadını bacaklarından vurdu.

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Olayın gelişimi

Salim B., adliye otoparkında yaşanan olayı sonlandırmak amacıyla havaya ateş ettikten sonra damadının bacaklarına ateş açtı ve ardından kaçtı.

Savunma ve mahkeme kararı

Salim B., ifadesinde olayı kızının darbedilmesine tepki olarak gerçekleştirdiğini belirtti. Mahkeme, adli tıp raporu ve haksız tahrik gerekçesiyle Salim B.'ye ev hapis cezası verdi.

Ekran Resmi 2024 09 11 14.29.58

Ekran Resmi 2024 09 11 14.29.50

Editör: Sezin Türkyılmaz