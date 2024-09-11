Muğla'da Çöpten 244 Milyon Kilowatt Elektrik Üretildi!

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kurduğu biyokütle enerji tesisleri ile bugüne kadar 244 milyon 233 bin 516 kilowatt elektrik üreterek çevre dostu enerji üretiminde büyük bir başarı elde etti. Üretilen bu elektrik, yaklaşık 976 bin 934 hanenin aylık tüketimine eş değer. Belediyenin bu çalışması, sadece elektrik üretimini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğiyle mücadelede de önemli bir rol oynuyor.

Çöpten elektrik üretimi ve katkıları

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Ortaca, Marmaris, Menteşe ve Milas’taki katı atık düzenli depolama tesislerinde 12 megawatt kurulu güce sahip biyokütle enerji tesisleri kurarak, bu tesislerde düzenli olarak elektrik üretimine devam ediyor. Bu tesisler sayesinde, 2018 yılından bu yana çöpten toplam 244 milyon kilowatt saat elektrik üretildi. Bu miktar, bir hanenin aylık ortalama elektrik tüketimi olan 250 kwh üzerinden hesaplandığında, yaklaşık 976 bin 934 hanenin ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

Metan gazının dönüştürülmesi

Katı atık düzenli depolama tesislerinde çöpten oluşan metan gazı, elektrik üretiminde kullanılarak atmosfere salınımı engelleniyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 122 milyon 402 bin 388 metreküp metan gazı elektriğe dönüştürüldü. Metan gazının atmosfere salınması, sera gazı emisyonlarını artırarak iklim değişikliğine olumsuz etkilerde bulunuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yaklaşımı, fosil yakıtla çalışan termik santrallerin yükünü hafifleterek, iklim değişikliği azaltımına önemli bir katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci adımları

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin biyokütle enerji tesisleri, sadece çevreci bir enerji üretimi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik olarak da büyük bir değer yaratıyor. Bugüne kadar çöpten üretilen elektriğin değeri 537 milyon TL’yi buldu. Bu gelir, belediyenin farklı projelere kaynak yaratmasını sağlarken, bölgedeki enerji ihtiyacını sürdürülebilir bir yöntemle karşılıyor.