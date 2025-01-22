Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa, tarihi zenginlikleri ve manevi dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Bu yıl, şehrin önemli manevi merkezlerinden Yeşil Türbe ve Emir Sultan külliyelerinin etrafında büyük bir değişim yaşanacak. Yıldırım Belediyesi, bu iki kutsal mekanın çevresinde gerçekleştirilecek yayalaşma projesiyle bölgenin tarihi dokusunu ön plana çıkararak, ziyaretçilere huzurlu bir atmosfer sunmayı amaçlıyor.

Trafikten arındırılan tarihi mekanlar

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu projeyle bölgenin trafikten ve düzensiz yapılardan arındırılacağını vurguladı. Yılmaz, "Bursa'nın manevi iklimini yansıtan bu bölgede misafirlerimizin rahatça gezebileceği, o tarihi ve manevi atmosferi hissedebileceği bir ortam oluşturacağız" dedi.

Yıldırım ilçesindeki Yeşil Türbe ve Emir Sultan külliyeleri arasına kurulacak yeni yaya yolu, bölgeye büyük bir ziyaretçi akışı sağlamayı hedefliyor. Başkan Yılmaz, "Bu yaya aksı, Ulu Cami'den Emir Sultan’a kadar uzanarak Bursa'nın kadim kimliğini daha güçlü bir şekilde hissettirecek" ifadelerini kullandı.

Proje için yarışma düzenlenecek

Proje için akademik işbirlikleri ve yarışmalar düzenlenecek. Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi’nden akademisyenlerin katkı sağladığı proje kapsamında, mimarlar odası ve ilgili kurumların görüşleri de alınacak. Yılmaz, yarışmanın 2025'in ilk aylarında gerçekleştirileceğini açıkladı.