İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü ile Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) iş birliğiyle Selçuk Belevi köy meydanında renkli bir Yaz Etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan çocuklar, yaz tatilinin keyfini çıkardı.

Atölyelerde teknoloji ve yaratıcılık keşfedildi

Yaz etkinliği kapsamında çocuklar, EÇEV’in yapay zekâ atölyesinde teknoloji dünyasını yeniden keşfetti. Ayrıca Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği el sanatları atölyesinde yaratıcılıklarını ortaya koydu. Çocuklar, hem teknolojiyi öğrendi hem de el becerilerini geliştirdi.

Yaz etkinlikleri birçok ilçede yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz Etkinliği programı 9 Temmuz’da Bayındır’da başlamıştı. Daha sonra Bergama, Kiraz, Kınık, Karaburun ve Torbalı ilçelerinde de çocuklarla buluştu. Program, Selçuk Belevi’de yapılan etkinlikle sona erdi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Katılımcı çocuklar hem eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı hem de yeni deneyimler kazandı. Renkli görüntülere sahne olan Yaz Etkinliği, İzmirli çocuklara unutulmaz bir yaz hatırası bıraktı.