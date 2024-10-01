Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi’nin açılış maçı öncesi yaptığı açıklamalarda, yarın Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile oynayacakları karşılaşmada güçlü kalmayı hedeflediklerini belirtti. Atan, “90 dakika sonunda sahada güçlü kalıp, oyunu kazanmak istiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl büyük bir gelişim göstererek Avrupa kupalarına katılmaya hak kazandıklarını vurgulayan Atan, “Ligin başında zorlanmıştık, ancak belirli bir periyottan sonra kendimize döndük. İlk maçta kendimizi gösterme ve vizyonumuzu tüm Avrupa’ya tanıtma fırsatını yakalamak istiyoruz” diye ekledi.

Rapid Wien ile Zorlu Bir Mücadele Bizi Bekliyor

Atan, Rapid Wien’in güçlü bir rakip olduğunu ve belli bir oyun planına sahip olduklarını belirterek, “Son haftalarda ligde lider konumdaydılar. Bu karşılaşma, hem kulübümüz hem de ülkemiz için büyük bir önem taşıyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, takımının şu ana kadar 6 maçta 5 galibiyet aldığını hatırlatarak, “Rapid Wien, ilk 8’in en büyük adaylarından biri” şeklinde konuştu.

Hedef: Avrupa’da İlerlemek

Atan, UEFA Konferans Ligi’nin yeni formatının eğlenceli olduğunu belirtirken, “Güçlü bir kura çektik ve zorlu bir fikstürümüz var. Ama biz de güçlü bir oyuna sahibiz” dedi. Duarte ve Ömer Ali’nin eksikliğinin hissedilebileceğini fakat takımın hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele edeceğini ifade etti. “Başakşehir’in hedefi bir üst tura geçmek. İlk 8’de tamamlayıp play-off oynamak istiyoruz” dedi.

Oyuncuların Motivasyonu Yüksek!

Atan, sezon başında hedefledikleri 58-60 maçı oynamayı amaçladıklarını belirtti. “Beraber oynama alışkanlığı olan bir takımız ve bu bizim için büyük bir avantaj” diye konuşan Atan, rotasyon yapmayı seven bir teknik direktör olduğunu ve tüm oyuncuların oynamaya hazır olduğunu vurguladı.

“Rakiplerin topla oynamayı seven bir takım olduğunu biliyoruz. Kendi kurallarımızla kazanmak istiyoruz” diyen Atan, maçın sonunda kimin güçlü kalacağının belirleyici olacağını ifade etti.

“Eğlenceli Bir Maç Olacak”

EURO 2024’te A Milli Takım'ın Avusturya'yı yenmesini hatırlatarak, yarınki karşılaşmada aynı başarıyı Rapid Wien karşısında da elde etmek istediklerini belirten Atan, “Ben yarın eğlenceli, herkesin keyif alabileceği bir maç bekliyorum. Oyuncularım sahada istediklerimizi yansıtırsa kazanabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.