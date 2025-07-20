Çameli’de festival hazırlıkları tamamlandı

Denizli’nin Çameli ilçesi, bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali için gün sayıyor. 11-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festival, yedi gün boyunca birbirinden renkli etkinliklerle dolu dolu geçecek.

Başkan Arslan: “Çameli coşkuya hazır”

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, organizasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Başkan Arslan, “İlçemizde bu yıl 9.’uncusunu düzenleyeceğimiz festivalimizde, dopdolu konserler, birbirinden renkli etkinlikler ve doğayla iç içe unutulmaz anlar Çamelilileri bekliyor. Sanatçılar, spor etkinlikleri, geleneksel oyunlar ve kültürel programlarla dolu 7 günlük bir şölen olacak. Tüm halkımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.

Konserler, spor etkinlikleri ve kültür bir arada

Festival programı kapsamında her gün farklı etkinlikler düzenlenecek. Yerel ve ulusal sanatçıların sahne alacağı konserler, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, yamaç paraşütü gibi doğa sporları, yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantlar, halk oyunları ve geleneksel el sanatları gösterileri festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

Çameli ekonomisi ve turizmine katkı sağlanacak

Festivalin sadece eğlence değil, aynı zamanda ilçe ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlayacağını belirten yetkililer, etkinlik boyunca bölgeye binlerce ziyaretçi beklediklerini ifade etti. Özellikle tarım ürünlerinin ve yöresel el işlerinin tanıtılacağı stantların, üreticilere doğrudan destek sunacağı bildirildi.

Festival 17 Ağustos'ta sona erecek

11 Ağustos’ta açılış töreniyle başlayacak olan festival, 17 Ağustos akşamı düzenlenecek kapanış programıyla sona erecek. Çameli Belediyesi, etkinlik süresince ulaşım, güvenlik ve rehberlik gibi alanlarda da ziyaretçilere destek sağlanacağını açıkladı.