Çanakkale'nin Biga ilçesinde büyük bir endişe yaşanıyor. 5 yaşındaki Ediz Taşkan isimli çocuk, ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından aranıyor. Biga Belediyesi de ilçedeki hoparlörlerden acil bir anons yaparak, halktan çocuğun bulunmasına yardımcı olmalarını istedi.

Arama çalışmaları devam ediyor

Ediz Taşkan'ın kaybolduğunu fark eden yakınları, vakit kaybetmeden durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kayıp çocuğun bulunması için geniş çaplı bir arama başlattı. Ekiplerin çabalarına ek olarak, Biga Belediyesi ilçe merkezinde hoparlörlerden anons yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

Kayıp çocuğun kıyafet tarifi

Yapılan anonslarda, Ediz Taşkan'ın en son sarı-siyah tişört ve mavi terlik giydiği bilgisi paylaşıldı. Belediye, çocuğu görenlerin acilen emniyet ekiplerine haber vermelerini talep etti. Anonslar, ilçede büyük bir duyarlılık yaratırken, arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yetkililer, özellikle küçük yaştaki çocukların kaybolması durumlarında halkın duyarlılığının büyük önem taşıdığını belirtti. Çocukların hızlı bir şekilde bulunabilmesi için toplumsal bilinç ve dayanışma en önemli faktörlerden biri.