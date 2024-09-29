Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, tarım arazisinden başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Tarım arazisinden ormana sıçradı

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarında bir tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının fark edilmesiyle çevredekiler hemen yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının yayılmasını önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Havadan ve karadan hızlı müdahale

Yangına, 5 uçak ve 1 helikopterle havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın saat 17.00 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık tarım ve orman alanı yangından zarar gördü. Ekipler, yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Rüzgar yayılmayı hızlandırdı

Yangının hızlı bir şekilde yayılmasının en büyük nedeni, bölgede etkili olan rüzgar oldu. Rüzgarın alevleri ormanlık alana taşımasıyla yangın geniş bir alana yayıldı. Ancak ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra, ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, yetkililer olayla ilgili detaylı incelemelere başladı.