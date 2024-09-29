Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir öğrenci yurdunda, klimanın kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında yurtta öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kısa devre yangına yol açtı

Olay, Yenimahalle ilçesinin İvedik Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 1377'nci Sokak'ta bulunan erkek öğrenci yurdunda, klimada meydana gelen kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın dış cephesini sardı ve çevrede büyük paniğe neden oldu. Yurdun çevresindekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye zamanında müdahale etti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin binanın tamamına yayılmasını engelledi ve yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında yurtta öğrencilerin bulunmaması ise büyük bir şans olarak değerlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi olası bir felaketi önlerken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın sonucu yurt binasında maddi hasar meydana geldi. Yangının klimanın kısa devre yapması sonucu çıktığı iddia edilirken, yetkililer konuyla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Yurtta yapılacak onarımlar için çalışmalar başlatıldı.