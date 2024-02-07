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İfadelerinin alınması için emniyete götürülen göçmenlerin bir bölümünün İstanbul'dan geldiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı’nda hasar gören kabloların onarım çalışmaları devam ediyor

İstanbul Boğazı’nda hasar gören kabloların onarım çalışmaları devam ediyor

Minibüste yapılan kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Aracın son görüldüğü yerler ve şehirden çıkış yollarında önlem alan ekiplerin düzenlediği operasyon da, minibüs İsmetpaşa Mahallesi Oğuz Sokak'ta durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, üzerinde bir nakliyat firmasına ait reklam bulunan 34 FVL 758 plakalı minibüste çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.