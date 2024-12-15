Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Hüseyin Yılmaz’ın yetiştirdiği koyunlardan biri, 5 bacaklı bir kuzu dünyaya getirdi. İlçenin Fatih Mahallesi'nde yaşayan ve yıllardır büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yılmaz, bu tür bir olayla ilk defa karşılaştığını söyledi.

İlk Kez Karşılaşılan Bir Durum

Hüseyin Yılmaz, yıllardır bu işle uğraştığını ve böyle bir olay yaşamadığını belirterek, “Doğduğumdan beri bu işin içindeyim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 bacaklı bir kuzu doğdu. Şaşırdık ama çok şükür ki kuzunun yürümesinde, gezmesinde veya sağlığında hiçbir problem yok. Her şey dört dörtlük. Diğer kuzularla birlikte eşit şekilde gelişiyor,” dedi.

Sağlık Durumu Normal

Yılmaz, 5 bacaklı kuzusunun sağlıklı olduğunu ve her türlü bakımı sağladıktan sonra normal şekilde büyütmeye devam edeceklerini ifade etti