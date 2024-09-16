Marmaris’te devam eden A Milli Ampute Milli Takımı’nın gelişim kampı, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli yüzücü Sevilay Öztürk’ün sürpriz ziyaretiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Ampute Milli Takımı’na destek

Marmaris Pineta Club Hotel’de yapılan ve yaşları 16-24 arasında değişen genç sporcuların katıldığı A Milli Ampute Milli Takımı’nın gelişim kampı, 64 sporcuyla iki etap halinde gerçekleştiriliyor. Ampute futbolcularının yeteneklerini geliştirmesi ve milli takıma yeni aday oyuncuların kazandırılması amacıyla düzenlenen kamp, 25 Eylül’de sona erecek. Kamp sırasında, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’nın ev sahipliğinde bir akşam yemeği düzenlendi. Bu özel yemeğe Marmaris’in önde gelen isimleri ve kamu yetkilileri katıldı.

Yemeğe katılan önemli isimler

Marmaris’teki yemeğe, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Cumhuriyet Başsavcısı Fatmagül Yörük, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İlçe Emniyet Müdürü Emre Alay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Berker Dongul ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Çoşkunlar gibi önemli isimler katıldı. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete de etkinlikte yer aldı ve sporcularla bir araya geldi.

Olimpik bir sürpriz: Sevilay Öztürk

Yemeğin en büyük sürprizi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları’nda yüzme kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk’ün katılımı oldu. Yemeğin sonunda anons edilerek sahneye davet edilen Öztürk, sporculara büyük bir coşku yaşattı. 2014 yılından itibaren Sevilay Öztürk’ü çalıştıran ve başarıya taşıyan Bedensel Engelli Milli Takım Antrenörü Berna Bal’ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik, Sevilay’ın başarısını kutlamak ve onunla gurur duyan sporculara moral vermek amacıyla düzenlendi.

Ampute Milli Takım Başantrenörü’nden açıklamalar

A Milli Ampute Milli Takımı Başantrenörü İsmail Temiz, kampın başarılı geçtiğini belirterek şunları söyledi: “16-24 yaş arasındaki genç sporcularımız ve aday futbolcularımızın katıldığı bu gelişim kampı, oyuncularımızın yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla düzenlendi. İki etaplı kampımızda toplamda 64 sporcu yer alıyor ve bu süreç 25 Eylül’de sona erecek.” Temiz, genç sporcuların gelecek vadettiğini ve kampın, Türkiye Ampute Milli Takımı’nın başarısını daha da artıracağını ifade etti.

Moral kaynağı

Sevilay Öztürk’ün kampı ziyareti, genç sporcular için büyük bir moral kaynağı oldu. Olimpik başarılarıyla Türkiye’nin gururu olan Sevilay, sporcularla birebir sohbet ederek, onlara ilham verdi. Özellikle ampute sporcular, Sevilay’ın azmi ve başarısının kendileri için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.